У Краматорську з-під варти втекли четверо російських полонених, - джерела

Захоплення полонених РФ

Раніше ми писали, що десантники взяли в полон десять військових РФ на Курському напрямку.

Окрім цього бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.

А ось воїни 8-го полку ССО ЗСУ здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.

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