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В Краматорске из-под стражи сбежали четверо российских пленных, - источники

Иллюстративное фото: в Краматорске из-под стражи сбежали четверо российских пленных (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В понедельник, 14 июля, четверо пленных из российских оккупационных войск сбежали от конвоя в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, пленные разыскиваются работниками Краматорского районного управления полиции - оккупанты могут скрываться в частном секторе на окраинах города. Вероятно, беглецы собираются завладеть автотранспортом и двигаться дальше

В случае, если беглецов обнаружат гражданские, они должны обращаться в дежурную часть Краматорского районного управления полиции по телефону +38 (050) 988 05 93.

 

 

Захват пленных РФ

Ранее мы писали, что десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении.

Кроме этого бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

А вот воины 8-го полка ССО ВСУ совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

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