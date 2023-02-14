В Краматорську та Костянтинівці чутно вибухи
фото: в Краматорську та Костянтинівці чутно вибухи (GettyImages)
У Краматорську та Костянтинівці Донецької області були чути гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.
Як повідомляють місцеві жителі, у Краматорську вибух було чути з північного боку, зараз там у небо підіймається дим.
У Костянтинівці в місцевих Telegram-каналах пишуть про "приліт" у промзону. В одному з них зазначають, що "прилетіло" в центр міста, у людне місце. Чи є постраждалі, поки що невідомо.
Як повідомлялось, 12 лютого, в Краматорську було чути звуки вибухів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.