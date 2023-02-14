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В Краматорську та Костянтинівці чутно вибухи

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Донбас, Вівторок 14 лютого 2023 13:56
В Краматорську та Костянтинівці чутно вибухи фото: в Краматорську та Костянтинівці чутно вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Краматорську та Костянтинівці Донецької області були чути гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.

Як повідомляють місцеві жителі, у Краматорську вибух було чути з північного боку, зараз там у небо підіймається дим.

У Костянтинівці в місцевих Telegram-каналах пишуть про "приліт" у промзону. В одному з них зазначають, що "прилетіло" в центр міста, у людне місце. Чи є постраждалі, поки що невідомо.

Як повідомлялось, 12 лютого, в Краматорську було чути звуки вибухів.

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