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В Краматорске и Константиновке слышны взрывы

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Донбасс, Вторник 14 февраля 2023 13:56
В Краматорске и Константиновке слышны взрывы Фото: в Краматорске и Константиновке слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Краматорске и Константиновке Донецкой области были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Донбасса.

Как сообщают местные жители, в Краматорске взрыв был слышен с северной стороны, сейчас там в небо поднимается дым.

В Константиновке в местных Telegram-каналах пишут о "прилете" в промзону. В одном из них отмечают, что "прилетело" в центр города, в людное место. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Как сообщалось, 12 февраля, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

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