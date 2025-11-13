У Краматорську, Слов'янську та Дружківці аварійне відключення світла

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, в Україні продовжують діяти обмеження споживання електроенергії через масштабні удари росіян по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Для побутових споживачів з 00:00 до 23:59 застосовуються погодинні графіки відключень у межах 2-4 черг, тоді як для промислових підприємств запроваджено графіки обмеження потужності.

Зазначимо, відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

"Центренерго" повідомило, що цей обстріл був наймасованішим за весь час повномасштабної війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

10 листопада росіяни продовжили завдавати ударів по енергооб'єктах. Вже 11 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні об’єкти в трьох областях - Харківській, Одеській та Донецькій.