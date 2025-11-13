В Краматорске, Славянске и Дружковке аварийное отключение света

Ситуация в энергосистеме

Напомним, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за масштабных ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры.

Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 применяются почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, тогда как для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.

Отметим, отключения света стали более жесткими после масштабного обстрела россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Тогда россияне нанесли комбинированный удар дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

10 ноября россияне продолжили наносить удары по энергообъектам. Уже 11 ноября Россия осуществила очередную атаку на энергетические объекты в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.