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У Краматорську пролунав вибух

Фото: у Краматорську чули вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську Донецької області вночі 12 травня пролунав звук вибуху. Після цього в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибух у Краматорську чули вночі близько 00:50. У регіоні після цього пролунали сирени, які попереджають про повітряну загрозу.

Жителів міста та області закликають не залишати укриття до скасування повітряної тривоги та пам'ятати про правило "двох стін".

Нагадаємо, перед тим цієї ночі невдовзі після опівночі пролунали вибухи в Херсоні.

Раніше, вранці 11 травня, війська РФ обстріляли Слов'янськ, і в результаті ракетного удару загинула жінка похилого віку від отриманих травм.

До цього, в ніч проти 11 травня, у районі Краматорська Донецької області пролунали вибухи, після цього була оголошена повітряна тривога.

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КраматорськВибух