В Краматорске прогремел взрыв

В Краматорске Донецкой области ночью 12 мая прозвучал звук взрыва. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрыв в Краматорске слышали ночью около 00:50. В регионе после этого раздались сирены, предупреждающие о воздушной угрозе.

Жителей города и области призывают не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги, и помнить о правиле "двух стен".