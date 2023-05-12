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В Краматорске прогремел взрыв

Фото: в Краматорске cлышали взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске Донецкой области ночью 12 мая прозвучал звук взрыва. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрыв в Краматорске слышали ночью около 00:50. В регионе после этого раздались сирены, предупреждающие о воздушной угрозе.

Жителей города и области призывают не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги, и помнить о правиле "двух стен".

Напомним, перед этим этой ночью вскоре после полуночи раздались взрывы в Херсоне.

Ранее, утром 11 мая, войска РФ обстреляли Славянск, и в результате ракетного удара погибла пожилая женщина от полученных травм.

До этого, в ночь на 11 мая, в районе Краматорска Донецкой области прогремели взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.

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КраматорскВзрыв