В Краматорске прогремел взрыв

В Краматорске Донецкой области ночью 12 мая прозвучал звук взрыва. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Взрыв в Краматорске слышали ночью около 00:50. В регионе после этого раздались сирены, предупреждающие о воздушной угрозе.
Жителей города и области призывают не покидать укрытия до отмены воздушной тревоги, и помнить о правиле "двух стен".
Напомним, перед этим этой ночью вскоре после полуночи раздались взрывы в Херсоне.
Ранее, утром 11 мая, войска РФ обстреляли Славянск, и в результате ракетного удара погибла пожилая женщина от полученных травм.
До этого, в ночь на 11 мая, в районе Краматорска Донецкой области прогремели взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.
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