У Краматорську пролунало три вибухи, у місті на кілька хвилин зникло світло

У Краматорську Донецької області вчора пізно ввечері, 25 березня, пролунало три гучні вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
Повідомляється, що після гучних вибухів у місті зникло світло, але за кілька хвилин електропостачання було відновлено.
Раніше повідомлялося, що окупанти вночі вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Окупанти атакували центр міста та промзону.
Додамо, що в ніч на 23 березня російські війська також обстріляли Краматорськ, російська армія атакувала житлові будинки та котельню.
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