В Краматорске прозвучало три взрыва, в городе на несколько минут пропал свет

В Краматорске Донецкой области вчера поздно вечером, 25 марта прозвучало три громких взрыва во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Сообщается, что после громких взрывов в городе пропал свет, но спустя несколько минут электроснабжение было восстановлено.
Ранее сообщалось, что оккупанты ночью ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Оккупанты атаковали центр города и промзону.
Добавим, что в ночь на 23 марта российские войска также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.
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