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В Краматорске раздались взрывы

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Понедельник 14 августа 2023 23:42
В Краматорске раздались взрывы Фото: в Краматорске раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 14 августа в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

В городе слышали по меньшей мере два взрыва. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.

Местные Telegram-каналы распространяют фотографии и видео пожара, который, по их словам, вспыхнул после взрывов. Также там сообщают, что из-за атаки, вероятно, есть погибшие.

Ситуация в Краматорске

Россияне регулярно обстреливают города и деревни в Донецкой области. Так, в ночь на 15 августа в Воздушных силах ВСУ снова призвали жителей востока не игнорировать тревогу из-за возможной ракетной опасности.

Сам Краматорск обстреливали также и 31 июля - тогда враг ударил по промышленной зоне, обошлось без жертв.

А июня россияне попали по Краматорску двумя ракетами. Одна из них попала в центр города, в здание местной пиццерии, а вторая - по пригородному поселку Беленькое. Тогда погибли 12 человек, 65 человек получили ранения.

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