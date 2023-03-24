В Краматорске раздались взрывы

В Краматорске вечером 24 марта раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Звуки были слышны около 23:00 часов. Произошло это за минуту до сигнала ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.