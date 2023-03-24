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В Краматорске раздались взрывы

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Пятница 24 марта 2023 23:12
В Краматорске раздались взрывы Фото: В Краматорске раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Краматорске вечером 24 марта раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Звуки были слышны около 23:00 часов. Произошло это за минуту до сигнала ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, 23 марта российские оккупанты обстреляли Краматорск. Враг атаковал жилые дома и котельную.

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