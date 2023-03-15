У Краматорську пролунала серія вибухів

У Краматорську на Донеччині пізно ввечері 14 березня пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевих мешканців у пабликах.

Нічний обстріл Краматорська був приблизно через годину після масованої атаки по Кураховому, яку російські окупанти накрили артилерією. Війська РФ атакували Краматорськ приблизно о 23:40, пишуть місцеві жителі у мережі. За даними кореспондента "РБК-Україна", пролунало від 15 до 17 вибухів. Наслідки ворожого обстрілу міста з'ясовуються. Додамо також, що моніторингові групи повідомили про вибухи, крім Краматорська, також у Слов'янську.