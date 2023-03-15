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В Краматорске прогремела серия взрывов

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Краматорск, Среда 15 марта 2023 00:13
В Краматорске прогремела серия взрывов Фото: взрывы в Краматорске прозвучали ночью 14 марта (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске Донецкой области поздно вечером 14 марта прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление местных жителей в пабликах.

Ночной обстрел Краматорска последовал приблизительно через час после массированной атаки по Курахово, который российские оккупанты накрыли артиллерией.

Войска РФ атаковали Краматорск примерно в 23:40, пишут местные жители в сети. По данным корреспондента "РБК-Украина", прозвучало от 15 до 17 взрывов.

Последствия вражеского обстрела города выясняются.

Добавим также, что мониторинговые группы сообщили о взрывах, помимо Краматорска, также и в Славянске.

Напомним, ранее днем 14 марта российские оккупанты совершили обстрел центра Краматорска Донецкой области и в полиции сообщили о гибели 60-летнего местного жителя.

Кроме того, в результате утренней атаки по Краматорску девять человек получили ранения.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиян центром Краматорска Донецкой области. Глава государства показал видео последствий вражеской атаки.

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