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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Неділя 14 травня 2023 15:52
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: жителі Херсона повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні у неділю, 14 травня, пролунали потужні вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі зазначають, що у Херсоні пролунала серія вибухів. Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 15:45

У Херсоні повідомляють про вибухи

Варто зазначити, що російські окупанти майже щоденно обстрілюють Херсон та правобережну частину області. Росіяни атакують регіон з лівого берега Дніпра, який залишається під контролем РФ.

Як повідомлялося, за минулу добу ворог випустив по Херсонській області 400 снарядів, внаслідок атак постраждали шестеро осіб.

Крім того, сьогодні окупанти з артилерії обстріляли Бериславський район. Через удар росіян загинув 64-річний чоловік, який перебував на городі.

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