У Краматорську прогриміли вибухи

У Краматорську Донецької області цієї ночі, 4 травня, прогриміли звуки вибухів. Також пролунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Жителів міста та регіону просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриттів, а також по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Повітряна тривога була оголошена вже після вибухів - приблизно за десять хвилин.

У Краматорську чули щонайменше два вибухи. Це сталося орієнтовно о 01.30.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 2 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, і в результаті ворожої атаки було поранено, пошкоджено школу.

Перед цим, тієї ж ночі, в Краматорську пролунала серія вибухів, і в місті було оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.