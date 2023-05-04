UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Краматорську прогриміли вибухи

Фото: у краматорську чули вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську Донецької області цієї ночі, 4 травня, прогриміли звуки вибухів. Також пролунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У Краматорську чули щонайменше два вибухи. Це сталося орієнтовно о 01.30.

Повітряна тривога була оголошена вже після вибухів - приблизно за десять хвилин.

Жителів міста та регіону просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриттів, а також по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 2 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, і в результаті ворожої атаки було поранено, пошкоджено школу.

Перед цим, тієї ж ночі, в Краматорську пролунала серія вибухів, і в місті було оголошено повітряну тривогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськВибух