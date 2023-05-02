У Краматорську пролунала серія вибухів
Фото: у Краматорську чути вибухи (GettyImages)
У вівторок уночі, 2 травня, у Краматорську пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
У Краматорську, Донецької області, пролунало щонайменше 5 вибухів. В області оголошено про повітряну тривогу.
Жителів регіону просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриттів, і по можливості дотримуватись правил "двох стін".
Раніше ми писали, що українські військові вчора, 1 травня, вразили місця базування російських військ у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.
Нагадаємо, окупанти вдарили авіабомбами по Кізомісу Херсонської області.
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