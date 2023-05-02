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У Краматорську пролунала серія вибухів

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Краматорськ, Вівторок 02 травня 2023 00:48
У Краматорську пролунала серія вибухів Фото: у Краматорську чути вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У вівторок уночі, 2 травня, у Краматорську пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

У Краматорську, Донецької області, пролунало щонайменше 5 вибухів. В області оголошено про повітряну тривогу.

Жителів регіону просять до закінчення повітряної тривоги не залишати укриттів, і по можливості дотримуватись правил "двох стін".

Раніше ми писали, що українські військові вчора, 1 травня, вразили місця базування російських військ у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

Нагадаємо, окупанти вдарили авіабомбами по Кізомісу Херсонської області.

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Краматорськ Вибух
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