В Краматорске прогремели взрывы

В Краматорске Донецкой области этой ночью, 4 мая, прозвучали звуки взрывов. Также раздались сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Жителей города и региона просят до окончания воздушной тревоги не покидать укрытий, а также по возможности соблюдать правило "двух стен".

Воздушная тревога была объявлена уже после взрывов - примерно через десять минут.

В Краматорске слышали как минимум два взрыва. Это произошло ориентировочно в 01:30.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, и в результате вражеской атаки был раненый, повреждена школа.

Перед этим, той же ночью, в Краматорске раздалась серия взрывов, и в городе была объявлена воздушная тревога.

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