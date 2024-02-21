У Краматорську продовжують пошуки на місці обстрілу: під завалами може бути людина

Пошуково-рятувальна операція у Краматорську триває. Ймовірно, одна людина перебуває під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської військової адміністрації.

Вчора, 20 лютого, російська армія здійснила ракетний удар по Краматорську в Донецькій області. Близько 20-ї години у місті прогриміли два вибухи. У повідомленні Вадима Філашкіна зазначалося, що росіяни поцілили в промислову зону та житлову забудова, також спостерігалися проблеми з водою. Станом на 22:54 було зафіксовано шестеро постраждалих.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Ймовірно, під ними перебуває ще одна людина, йдеться у повідомленні міського голови Олександра Гончаренка.

За останніми даними місцевої влади, 8 людей отримали поранення - серед них шість жінок та двоє чоловіків.

Наразі у Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці вчорашнього обстрілу РФ.

Нагадаємо, внаслідок ранкових обстрілів Донецької області 21 лютого загинула одна людина. Окупанти здійснили атаку на село Костянтинівка в Покровському районі.

Крім цього, 21 лютого російські війська обстріляли Донецьку область. Один із дронів атакував будівлю, де перебували рятувальники, що призвело до поранення чотирьох осіб. Згідно з повідомленням, "один із безпілотників вразив будівлю, де проживали рятувальники. Постраждали 4 співробітники ДСНС".

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