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В Краматорске продолжают поиски на месте обстрела: под завалами может быть человек

Краматорск, Среда 21 февраля 2024 18:00
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В Краматорске продолжают поиски на месте обстрела: под завалами может быть человек Фото: в Краматорске продолжается поисково-спасательная операция (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: РБК-Украина

Поисково-спасательная операция в Краматорске продолжается. Вероятно, один человек находится под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорской городской военной администрации.

В настоящее время в Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте вчерашнего обстрела РФ.

По последним данным местных властей, 8 человек получили ранения - среди них шесть женщин и двое мужчин.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Вероятно, под ними находится еще один человек, говорится в сообщении мэра Александра Гончаренко.

Обстрел Краматорска

Вчера, 20 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Около 20 часов в городе прогремели два взрыва. В сообщении Вадима Филашкина отмечалось, что россияне попали в промышленную зону и жилую застройку, также наблюдались проблемы с водой. По состоянию на 22:54 было зафиксировано шесть пострадавших.

Напомним, в результате утренних обстрелов Донецкой области 21 февраля погиб один человек. Оккупанты совершили атаку на село Константиновка в Покровском районе.

Кроме этого, 21 февраля российские войска обстреляли Донецкую область. Один из дронов атаковал здание, где находились спасатели, что привело к ранению четырех человек. Согласно сообщению, "один из беспилотников поразил здание, где проживали спасатели. Пострадали 4 сотрудника ДСНС".

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