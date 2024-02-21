В Краматорске продолжают поиски на месте обстрела: под завалами может быть человек

Поисково-спасательная операция в Краматорске продолжается. Вероятно, один человек находится под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорской городской военной администрации.

В настоящее время в Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте вчерашнего обстрела РФ.

По последним данным местных властей, 8 человек получили ранения - среди них шесть женщин и двое мужчин.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Вероятно, под ними находится еще один человек, говорится в сообщении мэра Александра Гончаренко.

Обстрел Краматорска

Вчера, 20 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Около 20 часов в городе прогремели два взрыва. В сообщении Вадима Филашкина отмечалось, что россияне попали в промышленную зону и жилую застройку, также наблюдались проблемы с водой. По состоянию на 22:54 было зафиксировано шесть пострадавших.