В Краматорске прекратили работу все отделения ПриватБанка и Ощадбанка

Из-за ситуации с безопасностью в Краматорске с 16 ноября временно прекратят работу отделения ПриватБанка и все отделения и банкоматы Ощадбанка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

Жители города смогут пользоваться онлайн-сервисами или обращаться в банки в соседних населенных пунктах.

Что будет с отделением ПриватБанка

С 16 ноября временно не будет работать последнее отделение ПриватБанка в Краматорске. Оно расположено на улице Богдана Хмельницкого, 13, в районе ЦУМа.

В банке объяснили, что решение было принято из соображений безопасности посетителей и работников.

В то же время, клиенты смогут пользоваться услугами через приложение и вебверсию "Приват24". Также в более безопасных районах города при условии стабильного энергоснабжения, связи и возможности подъезда инкассаторов продолжат работу терминалы самообслуживания и банкоматы.

Служба поддержки ПриватБанка доступна круглосуточно по номеру 3700.

Где будут работать Ощадбанк и его банкоматы

Также с 16 ноября 2026 года временно приостановят работу все отделения и банкоматы Ощадбанка в Краматорске.

Ближайшие отделения банка будут работать по следующим адресам:

Славянск, ул. Почтовая, 44;

Александровка, ул. Соборная, 11.

Банкоматы Ощадбанка будут доступны по адресам:

Александровка, ул. Самарская, 11;

Славянск, ул. Университетская, 53;

Славянск, ул. Тараса Шевченко, 11;

Славянск, ул. Комяховая, 49;

Славянск, ул. Свободы, 13;

Славянск, ул. Почтовая, 44;

Славянск, ул. Свободная, 2;

Черкасское, ул. Шевченко, 19.

Клиенты также могут совершать сделки дистанционно через онлайн-сервисы Ощадбанка. Контакт центр учреждения работает по номеру 0-800-210-800.