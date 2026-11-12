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Главная » Жизнь » Деньги

В Краматорске прекратили работу все отделения ПриватБанка и Ощадбанка

14:26 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Краматорске прекратили работу все отделения ПриватБанка и Ощадбанка Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Из-за ситуации с безопасностью в Краматорске с 16 ноября временно прекратят работу отделения ПриватБанка и все отделения и банкоматы Ощадбанка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.

Жители города смогут пользоваться онлайн-сервисами или обращаться в банки в соседних населенных пунктах.

Что будет с отделением ПриватБанка

С 16 ноября временно не будет работать последнее отделение ПриватБанка в Краматорске. Оно расположено на улице Богдана Хмельницкого, 13, в районе ЦУМа.

В банке объяснили, что решение было принято из соображений безопасности посетителей и работников.

В то же время, клиенты смогут пользоваться услугами через приложение и вебверсию "Приват24". Также в более безопасных районах города при условии стабильного энергоснабжения, связи и возможности подъезда инкассаторов продолжат работу терминалы самообслуживания и банкоматы.

Служба поддержки ПриватБанка доступна круглосуточно по номеру 3700.

Где будут работать Ощадбанк и его банкоматы

Также с 16 ноября 2026 года временно приостановят работу все отделения и банкоматы Ощадбанка в Краматорске.

Ближайшие отделения банка будут работать по следующим адресам:

  • Славянск, ул. Почтовая, 44;
  • Александровка, ул. Соборная, 11.

Банкоматы Ощадбанка будут доступны по адресам:

  • Александровка, ул. Самарская, 11;
  • Славянск, ул. Университетская, 53;
  • Славянск, ул. Тараса Шевченко, 11;
  • Славянск, ул. Комяховая, 49;
  • Славянск, ул. Свободы, 13;
  • Славянск, ул. Почтовая, 44;
  • Славянск, ул. Свободная, 2;
  • Черкасское, ул. Шевченко, 19.

Клиенты также могут совершать сделки дистанционно через онлайн-сервисы Ощадбанка. Контакт центр учреждения работает по номеру 0-800-210-800.

Напомним, 31 октября российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области и уничтожили здание городского исполкома. Это сооружение пережило события 2014 года, штурмы города и его освобождение от российских окупантов.

Также из-за ухудшения ситуации с безопасностью власти расширили принудительную эвакуацию семей с детьми на все населенные пункты Краматорской и Славянской общин. Российские войска ежедневно атакуют города, в том числе жилые кварталы, гражданский транспорт и места скопления людей.

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