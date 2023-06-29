У Краматорську кількість жертв ракетного удару знову зросла. Рятувальні роботи завершені

"Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Загалом загинули 12 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждали 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 осіб, з них 7 - підрозділом ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Наразі аварійно-рятувальні роботи, які проводилися з вечора 27 червня, вже завершено.

Згідно з заявою МВС цього ранку, кількість травмованих внаслідок двох обстрілів - по Краматорську та селу Біленьке - склала 65 осіб.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані", - уточнили в міністерстві про удар по Краматорську.

Удар РФ по Краматорську

Війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.

Після ворожої атаки на місці події точилися рятувальні роботи, які ускладнювалися розбором завалів.

Більше про ракетну атаку на Краматорськ - читайте у матеріалі РБК-Україна.