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В Краматорске количество жертв ракетного удара снова возросло. Спасательные работы завершены

Фото: поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара в Краматорске (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского ракетного удара по кафе в центре города. Этой ночью было обнаружено еще одно тело погибшего. Таким образом количество жертв увеличилось до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"Утром, 29 июня, из-под завалов деблокировано тело еще одного погибшего. В общей сложности погибли 12 человек (в том числе 3 ребенка), пострадали 60 (в том числе ребенок) и спасены 11 человек, из них 7 - подразделением ГСЧС", - говорится в сообщении.

В настоящее время аварийно-спасательные работы, которые проводились с вечера 27 июня, уже завершены.

Согласно заявлению МВД этим утром, количество травмированных в результате двух обстрелов - по Краматорску и селу Беленькое - составило 65 человек.

"Около четырех часов спасатели деблокировали еще одно тело. Так что количество погибших выросло до 12 человек. Все идентифицированы", - уточнили в министерстве об ударе по Краматорску.

Удар РФ по Краматорску

Войска РФ 27 июня вечером нанесли ракетный удар по Краматорску, применив "Искандер". Оккупанты били по заведению общепита в центре города, где в это время было много посетителей, а также по частному сектору села Беленькое.

После вражеской атаки на месте происшествия шли спасательные работы, которые усложнялись разбором завалов.

Больше о ракетной атаке на Краматорск - читайте в материале РБК-Украина.

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