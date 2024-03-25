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У Краматорську достроково завершують опалювальний сезон: названо дату

Фото: у Краматорську достроково завершують опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Краматорьку у ніч з 28 на 29 березня буде завершено опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Краматорської міської ради.

За словами начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, питання теплопостачання було обговорено із теплопостачальниками.

На нараді було вирішено, що з огляду на суттєве підвищення температури атмосферного повітря опалювальний сезон у Краматорську завершиться у ніч з 28 на 29 березня.

Це дозволить, також, заощадити на платіжках і мешканцям міста.

Завершення опалювального сезону

Нагадаємо, у кількох містах України вже анонсували завершення опалювального сезону. Це відбувається на тлі удару російських окупантів з української енергетики та потепління.

Зокрема, з 20 березня опалення почали відключати у Херсоні через прогнозоване потепління.

Також 28 березня опалювальний сезон буде завершено у Луцьку.

При цьому голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов нещодавно заявляв, що в Україні можливе дострокове завершення опалювального сезону через плюсову температуру повітря.

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КраматорськОпалювальный сезон