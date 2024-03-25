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В Краматорске досрочно завершают отопительный сезон: названа дата

Фото: в Краматорске досрочно завершают отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Краматорске в ночь с 28 на 29 марта будет завершен отопительный сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Краматорского городского совета.

По словам начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, вопрос теплоснабжения был обсужден с теплопоставщиками.

На совещании было решено, что, учитывая существенное повышение температуры атмосферного воздуха, отопительный сезон в Краматорске завершится в ночь с 28 на 29 марта.

Это позволит также сэкономить на платежках и жителям города.

Завершение отопительного сезона

Напомним, в ряде городов Украины уже анонсировали завершение отопительного сезона. Это происходит на фоне удара российских окупантов из украинской энергетики и потепления.

В частности, с 20 марта отопление начали отключать в Херсоне из-за прогнозируемого потепления.

Также 28 марта отопительный сезон будет завершен в Луцке.

При этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев недавно заявлял, что в Украине возможно досрочное завершение отопительного сезона из-за плюсовой температуры воздуха.

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КраматорскОтопительный сезон