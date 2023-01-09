У Краматорську в квартирі трапився вибух газу: постраждав чоловік

У понеділок, 9 січня, у Краматорську (Донецька область) трапився вибух побутового газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок цього поранення отримав один чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.
"У Краматорську стався вибух побутового газу у житловій будівлі!", - йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначають, що постраждав чоловік, у нього опіки, наразі він перебуває у лікарні.
"На щастя, пожежі не було, проте у квартирі ударною хвилею вибито вікна та вхідні двері. На місці працюють спеціалісти газової служби", - додали у міській раді.
Нагадаємо, що у середу, 12 жовтня, на підконтрольній українській владі території Донецької області розпочалась подача природного газу. Його не було в регіоні майже пів року.
Раніше повідомлялось, що у травні мешканців Донецької області попереджали про можливість припинення газопостачання через дії РФ.
Вже згодом газопостачання Донецької та Луганської областей повністю припинилося.
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