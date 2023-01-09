В Краматорске в квартире произошел взрыв газа: пострадал мужчина

"В Краматорске произошел взрыв бытового газа в жилом здании!", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что пострадал мужчина, у него ожоги, пока он находится в больнице.

"К счастью, пожара не было, однако в квартире ударной волной выбиты окна и входные двери. На месте работают специалисты газовой службы", - добавили в городском совете.