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В Краматорске в квартире произошел взрыв газа: пострадал мужчина

Фото: В Краматорске в многоэтажке произошел взрыв бытового газа (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 9 января, в Краматорске (Донецкая область) произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"В Краматорске произошел взрыв бытового газа в жилом здании!", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что пострадал мужчина, у него ожоги, пока он находится в больнице.

"К счастью, пожара не было, однако в квартире ударной волной выбиты окна и входные двери. На месте работают специалисты газовой службы", - добавили в городском совете.

Напомним, что в среду, 12 октября, на подконтрольных украинским властям территории Донецкой области началась подача природного газа. Его не было в регионе почти полгода.

Ранее сообщалось, что в мае жителей Донецкой области предупреждали о возможности прекращения газоснабжения из-за действий РФ.

Уже впоследствии газоснабжение Донецкой и Луганской областей полностью прекратилось.

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