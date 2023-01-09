У Краматорську в квартирі трапився вибух газу: постраждав чоловік

Фото: У Краматорську в багатоповерхівці трапився вибух побутового газу (facebook.com/infovlgas.com.ua)

У понеділок, 9 січня, у Краматорську (Донецька область) трапився вибух побутового газу у багатоквартирному будинку. Внаслідок цього поранення отримав один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Краматорської міської ради.

"У Краматорську стався вибух побутового газу у житловій будівлі!", - йдеться у повідомленні. У міськраді зазначають, що постраждав чоловік, у нього опіки, наразі він перебуває у лікарні. "На щастя, пожежі не було, проте у квартирі ударною хвилею вибито вікна та вхідні двері. На місці працюють спеціалісти газової служби", - додали у міській раді.