В Краматорске в квартире произошел взрыв газа: пострадал мужчина

Фото: В Краматорске в многоэтажке произошел взрыв бытового газа (facebook.com/infovlgas.com.ua)

В понедельник, 9 января, в Краматорске (Донецкая область) произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"В Краматорске произошел взрыв бытового газа в жилом здании!", - говорится в сообщении. В горсовете отмечают, что пострадал мужчина, у него ожоги, пока он находится в больнице. "К счастью, пожара не было, однако в квартире ударной волной выбиты окна и входные двери. На месте работают специалисты газовой службы", - добавили в городском совете.