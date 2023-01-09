В Краматорске в квартире произошел взрыв газа: пострадал мужчина
В понедельник, 9 января, в Краматорске (Донецкая область) произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате ранения получил один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.
"В Краматорске произошел взрыв бытового газа в жилом здании!", - говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что пострадал мужчина, у него ожоги, пока он находится в больнице.
"К счастью, пожара не было, однако в квартире ударной волной выбиты окна и входные двери. На месте работают специалисты газовой службы", - добавили в городском совете.
Напомним, что в среду, 12 октября, на подконтрольных украинским властям территории Донецкой области началась подача природного газа. Его не было в регионе почти полгода.
Ранее сообщалось, что в мае жителей Донецкой области предупреждали о возможности прекращения газоснабжения из-за действий РФ.
Уже впоследствии газоснабжение Донецкой и Луганской областей полностью прекратилось.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.