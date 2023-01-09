ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Краматорске в квартире произошел взрыв газа: пострадал мужчина

Новина українською →
Краматорск, Понедельник 09 января 2023 21:25
В Краматорске в квартире произошел взрыв газа: пострадал мужчина Фото: В Краматорске в многоэтажке произошел взрыв бытового газа (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 9 января, в Краматорске (Донецкая область) произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Краматорского городского совета.

"В Краматорске произошел взрыв бытового газа в жилом здании!", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что пострадал мужчина, у него ожоги, пока он находится в больнице.

В Краматорске в квартире произошел взрыв газа: пострадал мужчина

"К счастью, пожара не было, однако в квартире ударной волной выбиты окна и входные двери. На месте работают специалисты газовой службы", - добавили в городском совете.

Напомним, что в среду, 12 октября, на подконтрольных украинским властям территории Донецкой области началась подача природного газа. Его не было в регионе почти полгода.

Ранее сообщалось, что в мае жителей Донецкой области предупреждали о возможности прекращения газоснабжения из-за действий РФ.

Уже впоследствии газоснабжение Донецкой и Луганской областей полностью прекратилось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Газ
NEWS
Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия?
Зеленский о Соледаре: мы выиграли дополнительное время, а что хотела выиграть Россия?
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России