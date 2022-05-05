В Краматорске мощные взрывы

Вечером 5 мая в Краматорске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Причины пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Краматорск новости" .

"Мощные взрывы в Краматорске", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску. Обстрелу подверглось одно из промышленных предприятий города. Сначала сообщалось о шести раненых.

Отметим, днем 5 мая стало известно, что количество пострадавших от ракетного удара в Краматорске возросло до 25.

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