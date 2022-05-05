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У Краматорську потужні вибухи

Фото: потужні вибухи чути в Краматорську 5 травня (twitter.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 5 травня в Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи. Причини поки не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Краматорськ новини".

"Потужні вибухи в Краматорську", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. На обстріл зазнало одне з промислових підприємств міста. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених.

Зазначимо, що вдень 5 травня стало відомо, що кількість постраждалих від ракетного удару в Краматорську зросла до 25.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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КраматорськДонбасДонецька областьВійна в Україні