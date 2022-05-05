У Краматорську потужні вибухи

Увечері 5 травня в Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи. Причини поки не відомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Краматорськ новини" .

"Потужні вибухи в Краматорську", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. На обстріл зазнало одне з промислових підприємств міста. Спочатку повідомлялося про шістьох поранених.

Зазначимо, що вдень 5 травня стало відомо, що кількість постраждалих від ракетного удару в Краматорську зросла до 25.

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