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У Краматорську авто з військовими протаранило маршрутку, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 11:58
У Краматорську авто з військовими протаранило маршрутку, є загиблий
Фото: ДТП в Краматорську (obs.in.ua)

В результаті ДТП в Краматорську загинув військовослужбовець

У Краматорську Донецької області автомобіль з військовими протаранив маршрутку, в результаті інциденту загинув один з військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання obs.in.ua.

Повідомляється, що інцидент стався на перетині вулиць Гампера і Тихого. Автомобіль ВАЗ 2115 з військовослужбовцями врізався в задню частину маршрутки. В результаті один з військових, який був на передньому пасажирському сидінні, загинув, водій і другий пасажир отримали тяжкі травми.

Також повідомляється, що пасажири маршрутки не постраждали.

Нагадаємо, в лютому в Черкаській області вантажівка Збройних сил України з боєприпасами злетіла у кювет. Причиною ДТП став цивільний автомобіль, водій якого спробував вклинитися в колону, через що військовий за кермом вантажівки втратив керування на слизькій дорозі. В результаті події ніхто не постраждав.

До цього у ДТП в Херсонській області загинув військовий, ще троє опинилися в реанімації. Зокрема, у військового "Уралу" при русі відкрився капот, і він різко загальмував. В цей час водій КамАЗу врізався в нього ззаду.

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