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Краматорськ тимчасово залишився без води: що про це відомо

17:40 05.08.2026 Ср
2 хв
Де в місті можна знайти ручні колонки з технічною водою?
aimg Ірина Костенко
Мешканці Краматорська залишились без води (фото ілюстративне: Getty Images)

В середу, 5 серпня, Краматорськ і прилеглі до нього селища у Донецькій області тимчасово залишились без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.

Головне:

  • Аварійне відключення: 5 серпня Краматорськ і прилеглі селища залишилися без водопостачання через аварійні перемикання на електромережах.
  • Коли відновлять подачу: профільні служби вирішують проблему, про подальший режим роботи обіцяють повідомити додатково.
  • Де шукати воду: мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд можуть набирати технічну воду з ручних колонок (розташованих за шістьма адресами).

Чому Краматорськ тимчасово залишився без води

Близько 11 години ранку середи, 5 серпня, українцям повідомили (посилаючись на інформацію від комунального виробничого підприємства "Краматорський водоканал"), що "Компанія "ВОДА ДОНБАСУ" припинила водопостачання:

  • на місто Краматорськ;
  • на всі прилеглі селища.

"У зв'язку з аварійними перемиканням на електромережах", - пояснили громадянам.

Зазначається, що про подальший режим роботи - буде повідомлено додатково.

"Працюють всі відповідні служби, просимо поставитись з розумінням", - додали у міській раді.

Публікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Де шукати ручні колонки з технічною водою

Раніше у прес-службі КВП "Краматорський водоканал" розповіли, що мешканці Старого міста та мікрорайону Станокбуд для забору технічної води можуть скористатися ручними колонками.

Громадянам повідомили, що вони розташованими за такими адресами:

  • вул. Клубна, 17;
  • вул. Лікарняна, 53;
  • вул. Шкільна, 18;
  • вул. Дніпровська, 2;
  • вул. Прилуцька, 1;
  • вул. Першого Травня, 3.

Нагадаємо, 4 серпня російські загарбники скинули на центр Краматорська авіаційні бомби. Постраждали десятки людей.

Крім того, ми розповідали, як з Донецької області евакуюють сотні сімей із дітьми.

Читайте також, чому основною ціллю ворожих атак може стати не електроенергія, а водопостачання та каналізація.

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КраматорськДонбасДонецька областьЕлектроенергіяВодопостачання