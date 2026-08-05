Краматорск временно остался без воды: что об этом известно

Главное: Аварийное отключение : 5 августа Краматорск и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за аварийных переключений на электросетях.

: 5 августа Краматорск и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за аварийных переключений на электросетях. Когда возобновят подачу : профильные службы решают проблему, о дальнейшем режиме работы обещают сообщить дополнительно.

: профильные службы решают проблему, о дальнейшем режиме работы обещают сообщить дополнительно. Где искать воду: жители Старого города и микрорайона Станокбуд могут набирать техническую воду из ручных колонок (расположенных по шести адресам).

Почему Краматорск временно остался без воды

Около 11 часов утра среды, 5 августа, украинцам сообщили (ссылаясь на информацию от коммунального производственного предприятия "Краматорский водоканал"), что "Компания "ВОДА ДОНБАСА" прекратила водоснабжение:

на город Краматорск;

на все близлежащие поселки.

"В связи с аварийными переключениями на электросетях", - объяснили гражданам.

Отмечается, что о дальнейшем режиме работы - будет сообщено дополнительно.

"Работают все соответствующие службы, просим отнестись с пониманием", - добавили в городском совете.

Публикация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Где искать ручные колонки с технической водой

Раньше в пресс-службе КПП "Краматорский водоканал" рассказали, что жители Старого города и микрорайона Станокбуд для забора технической воды могут воспользоваться ручными колонками.

Гражданам сообщили, что они расположены по следующим адресам: