UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Краматорськ повністю знеструмлений: місто залишилося без тепла та води

Фото: у Краматорську відбулося повне знеструмлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 17 грудня, у Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії. Місто залишилося без тепло- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Все місто знову аварійно знеструмлене. Зупинилося тепло-, водопостачання. Де є можливість – переходимо на генератори", - написав він.

Подробиці про аварійне відключення електроенергії міський голова не розповів.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Краматорськ (Донецька область). Ворожі ракетні потрапили до навчального закладу та приватних будинків.

Ми так писали, що російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. В результаті атак поранення отримали троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськДонецька областьЕлектроенергія