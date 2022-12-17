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Краматорск полностью обесточен: город остался без тепла и воды

Фото: в Краматорске произошло полное обесточение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 17 декабря, в Краматорске произошло аварийное отключение электроэнергии. Город остался без тепло- и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Весь город снова аварийно обесточен. Остановилось тепло-, водоснабжение. Где есть возможность – переходим на генераторы", - написал он.

Подробности об аварийном отключении электроэнергии городской голова не рассказал.

Напомним, этой ночью оккупанты обстреляли Краматорск (Донецкая область). Вражеские ракетны попали в учебное учреждение и частные дома.

Мы так писали, что российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак ранения получили три человека.

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КраматорскДонецкая областьЭлектроэнергия