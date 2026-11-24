Частина міста стає закритою зоною

За словами Яковенка, на водопостачання Краматорська одночасно впливають пошкодження інфраструктури, перебої з електроенергією та постійна загроза для ремонтних бригад. Ситуація почала погіршуватися у травні, а в серпні та на початку вересня стала критичною. Особливо різко вона змінилася протягом останніх трьох-чотирьох тижнів.

Наразі мешканці міста отримують близько 3 тисяч кубометрів води на добу. Воду подають щодня, проте вона доступна не в усіх районах.

"Серед факторів, що найбільше впливають на критичну ситуацію з водою і безпека, і пошкодження інфраструктури, і відсутність електроенергії, і безпекова ситуація, коли дійсно полюють на людей, на фахівців і на техніку", - пояснив директор водоканалу.

У деякі райони воду підвозять, в інших облаштовані колонки. Водночас є території, куди комунальники вже не можуть дістатися через небезпеку. Раніше бригади чекали на покращення ситуації, однак тепер окремі райони фактично стали закритими зонами.

Чим загрожує повна відсутність води

Найгіршим сценарієм для Краматорська Яковенко назвав ситуацію, яка склалася в сусідніх Костянтинівці та Дружківці, де відсутнє централізоване водопостачання й немає альтернативного водозабезпечення.

У такому разі людям доводиться шукати інші джерела води. Зокрема, використовувати підземні води, приватні колодязі та дощову воду для технічних потреб.

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За оцінкою директора водоканалу, альтернативні джерела в Краматорську можуть забезпечити лише 10-15% мешканців. Крім того, свердловини та ручні колонки доступні не в усіх районах міста.

Водночас Яковенко наголосив, що підприємство має фахівців, обладнання та ресурси для відновлення стабільного водопостачання. За його словами, повернутися до нормальної роботи можна досить швидко, але ключовим фактором є безпекова ситуація та припинення бойових дій.