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Краматорськ залишається під постійними обстрілами та атаками російських FPV-дронів, які полюють на людей, комунальників і техніку.

Через пошкодження інфраструктури, перебої з електроенергією та небезпеку для ремонтних бригад водопостачання в місті опинилося під загрозою, а ситуація з водою за останні тижні різко погіршилася: в одних районах її подають щодня, в інших немає зовсім, а до частини територій комунальники вже не ризикують їхати.

Директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко в інтерв'ю для РБК-Україна розповів, як російські дрони перетворили роботу комунальників на щоденну боротьбу за виживання, чому окремі райони міста стали недоступними та чому за останні три місяці підприємство залишили близько 200 працівників, які не витримали роботи під загрозою атак.

Він також пояснив, що може статися з водопостачанням Краматорська, чи є ресурси для його відновлення та чому навіть готовність бригад ремонтувати мережі вже не гарантує, що вони зможуть дістатися до місця аварії.

– Скільки води зараз фактично отримують мешканці Краматорська і як часто її подають?

– Десь на добу отримують близько 3000 кубометрів води на добу. Подають кожного дня, тільки вона з'являється не в усіх районах.

– Як люди забезпечують себе водою, якщо в їхніх домівках її немає або подають лише кілька годин?

– Це залежить від районів і селищ, де люди мешкають. В деяких вона кожен день з'являється, в деяких не з'являється зовсім.

Тому в деякі райони ми привозимо воду, в деяких районах стоять колонки, а в деяких районах зовсім немає через безпекову ситуацію – туди ніхто не їде, і ми не знаємо, яка там ситуація і як люди виживають, інформації немає.

Воду розвозять по районах міста (фото: Краматорський водоканал)

– Воду ви підвозите централізовано. А де ще люди можуть брати воду для пиття та приготування їжі?

– Є свердловини, є колонки, і є покупна вода. Ще донори розвозять, пенсіонерам роздають, малозабезпеченим людям теж роздають.

– Чи вистачає води всім охочим у точках роздачі?

– Ті точки, в які ми завозимо, – там вистачає. А куди не можемо, ясно, що туди не довозимо, і там не знаємо, вистачить чи не вистачить.

Люди збирають заявки, ми кожен раз телефонуємо і кажемо: приїдемо чи не приїдемо. Дивимось за ситуацією, яка вона – безпечна чи небезпечна – і за таким графіком їздимо і виконуємо ці роботи.

– Правильно розумію, що до деяких районів ви не можете дістатися через загрозу атак дронів, які полюють на людей?

– Так, саме так.

– Що найбільше впливає на критичну ситуацію з водою: пошкодження інфраструктури, відсутність електроенергії чи небезпека для людей?

– Все, що ви перелічили, має місце: і безпека, і пошкодження інфраструктури, і відсутність електроенергії, і безпекова ситуація, коли дійсно полюють на людей, на фахівців і на техніку. Це все має сенс.

Ворожі війська постійно полюють на комунальників (фото: Краматорський водоканал)

– Наскільки водопостачання Краматорська залежить від електроенергії? Чи є альтернативні джерела води?

– Є альтернатива, але це дуже малий відсоток. Підземний горизонт – тільки в старій частині міста.

Там, де райони вище знаходяться – це відмітка майже більше 100 метрів – там немає ні свердловин, ні ручних колонок. Тобто альтернатива може покривати в місті десь 10-15% мешканців міста.

– Як за таких умов працюють школи, лікарні та інші комунальні установи?

– Школи в нас не працюють зовсім, дитячі садки не працюють. Лікарні – виключно в центрі міста деякі працюють, на селищах не працюють.

На деяких комунальних підприємствах теж є свердловини. Деякі підприємства приїжджають своїм транспортом, заправляють – ну, самі вирішують цю проблему.

Проблем у роботі комунальників додає відсутність електропостачання (фото: Краматорський водоканал)

– Коли ситуація з атаками та їхніми наслідками в місті почала настільки погіршуватися?

– Погіршення ситуації почалося десь із травня місяця. Все ставало гарячішим, а десь із серпня – серпень, початок вересня – це вже така критична ситуація.

Знаєте, як принцип, коли жаба в цьому окропі, коли вогонь добавляють і вона звикає – ну, ось такий стан. Зараз ситуація погіршилась за останні майже три-чотири тижні, катастрофічно.

– Як ви організовуєте роботу бригад, коли кожен виїзд може бути небезпечним?

– Так і є. На роботу приходимо, дивимось за активністю цих FPV. Є обладнання, ці детектори, котрі розпізнають, збирається інформація.

Є групи – і військові, і місцеві групи, де публікується, де сьогодні більш активна і вразлива територія. І визначаємо райони, куди можна попасти, а куди не можна.

Також нам донори надали ці електробайки, щоб пересуватись, є захисні жилети, каски. Тобто кожен день ситуація інша, ніж була перед цим.

По кожному дню, по кожній ситуації орієнтуємось, що ми сьогодні робимо, а що не робимо, вирішуємо і працюємо далі.

Бригади використовують електробайки для переміщення (фото: Краматорський водоканал)

– Чи траплялися випадки, коли ремонтні бригади потрапляли під атаки або були змушені припиняти роботу через небезпеку?

– Історій таких, на жаль, багато. Є, коли атакували бригади без сирен, без попередження. Були і пошкодження, і поранення. Ці всі випадки, на жаль, трапляються і траплялись. Їх багатенько.

– Чи є об'єкти, до яких ви знаєте, як дістатися і що потрібно зробити, але через небезпеку не можете потрапити?

– Є такі. Знаємо, що робити, знаємо, як робити, можемо це зробити, але через безпекову ситуацію ми не можемо туди потрапити.

Ремонтні бригади потрапляють під атаки (фото: Краматорський водоканал)

– Що відбувається з такими районами: ви чекаєте на покращення ситуації чи вони вже стають закритими зонами?

– Вже стає закрита зона. Раніше були такі випадки, коли чекали – то на погоду чекали, то поліпшення ситуації чекали. Дійсно, там періодично ми могли попасти: то безпечний район, потім небезпечний.

Зараз такого вже нема. Тобто це закрита вже зона, і туди ми навіть не пробуємо попасти.

– Як працівники реагують на постійну небезпеку? Чи багато хто звільняється або виїжджає з міста?

– Це такий процес, він не зупиняється. Постійно люди звільняються і постійно виїжджають. За останні три місяці звільнилось близько 200 робітників.

Кожного дня – от сьогодні заява була: сторож на підприємстві працював, близько прилетіла ракета, він вранці прийшов і каже: "Все, остання крапка, більше я боюсь ходити на роботу, син приїхав, мене забирає, все" – написав на звільнення.

В таких випадках ти ж не можеш ні застерегти, ніяк не допомогти. Одразу звільняємо людину, і ніяких там "давай завтра чи післязавтра" – прийняв рішення і зразу допомагаємо реалізувати.

Штат персоналу зменшується через небезпеку (фото: Краматорський водоканал)

– Що для вас найважче в цій ситуації: усвідомлювати, що люди залишаються без води, чи відправляти працівників на об'єкти, де їхнє життя під загрозою?

– Це друге, що ви сказали. Тому що без води ми розуміємо, що є варіанти, як ту воду роздобути. А життя воно одне і здоров'я одне – це головне в житті.

І головне зараз – зв'язок з людьми. Коли нема зв'язку – це найгірше, що може бути, коли ти не знаєш, що сталося, яка допомога потрібна і які дії треба приймати. Це головне.

– Як ви особисто переживаєте відповідальність за працівників, яких доводиться відправляти на об'єкти в умовах постійної небезпеки?

– Це стосується не тільки керівників і не тільки мене як керівника – це стосується всіх мешканців, котрі зараз залишаються в місті Краматорськ.

Щодо відповідальності, коли ти відправляєш – розумієте, що більше тут приймається рішення колективне, колегіальне. Коли є в когось інформація, що там буде небезпечно, в такому разі я як керівник не буду давати наказ виконувати це завдання, якщо я знаю, що воно буде небезпечним.

Полювання – це кожен день, і день, і ніч – це, на жаль, в нашому житті зараз щоденна реальність, і всіх стосується.

Комунальники працюють в умовах постійної загрози життю (фото: Краматорський водоканал)

– Чи думали ви самі залишити Краматорськ або звільнитися з посади?

– Якщо б я там не був керівником і сам би працював, ясно, що я б тут і не знаходився.

На підприємстві працюю з 1995 року. Багатьох людей знаю особисто, знаю з різних сторін, і не маю ніякого морального права взяти звільнитись самому, поїхати в безпечне місце, а потім писати есемески: "Як ваші справи, бережіть себе, будьте обережними" і все таке.

Поки на підприємстві не буде наказу повністю призупинити діяльність, евакуювати чи релокувати підприємство, кожному робітнику треба довести до відома, що в такому випадку він буде робити завтра.

Тобто ось так працюємо кожного дня, сподіваємось, що все-таки буде мир, а там далі по ситуації діємо.

Пошкодження на об'єктах Краматорського водоканалу (фото: Краматорський водоканал)

– Яким може бути найгірший сценарій для Краматорська, якщо ситуація з водопостачанням продовжить погіршуватися? Чи може місто повністю залишитися без централізованої води?

– Найгірший сценарій, як у наших сусідніх містах, там Костянтинівка, Дружківка. Вони були в такій же ситуації, коли відсутнє централізоване водопостачання, відсутнє альтернативне водозабезпечення.

Ну, і все одно залишаються люди різних категорій, котрі не можуть або виїхати, або евакуюватись, і продовжують існування.

Ну, це завжди підземна вода, і вода дощова для технічних потреб. Колодязі – ті приватні колодязі в місті є, люди користуються. Ми проходили таку ж ситуацію, тільки безпекова була краще – це у 2014 році місто було там, користувались цими приватними колодязями.

Водоканал продовжує працювати для мешканців, які залишаються в місті (фото: Краматорський водоканал)

– Що б ви хотіли, щоб люди в інших містах України розуміли про ситуацію в Краматорську?

– По-перше, думаю, що в сучасному суспільстві це і не треба нікому знати. Що тут можна сказати? Що головне – це здоров'я, головне – це кожна хвилина життя, якій треба радуватись. Головне – це близькі, рідні.

Люди живуть від дня до дня. Сьогодні ти можеш працювати, спілкуватися з близькими, планувати щось, а завтра все може змінитися.

Ситуація критична. Життя і смерть зараз, на жаль, поруч. Це реалії Краматорська. Ми не знаємо, що буде завтра, та й не думаємо про це, бо маємо сьогодення, а воно дуже важке. Дуже.

І дивитись, реагувати на всі випадки, котрі можуть тебе якось або здоров'ю твоєму небезпеку привести. Тобто постійно думати тверезою головою і зважати на безпекову ситуацію, інформацію.

Мати біля себе всяку інформацію, аптечки, запас води, ліків, заряджений телефон, акумулятор. І не залишатись одному – як би страшно там не було чи небезпечно, чи руки опускаються.

Постійно спілкуватись з рідними, з близькими, з начальниками, з колегами – про це треба говорити завжди.

Ситуація в Краматорську стає критичною (фото: Краматорський водоканал)

– Чи реально стабілізувати ситуацію з водопостачанням Краматорська, чи все залежить від війни та бойових дій?

– Саме так – війна, бойові дії. Безпекова ситуація це вирішує.

Зараз, якби тільки призупинились або зупинились військові дії – в нас все є. Сьогодні в нас все є: фахівці є, обладнання є, ресурс є.

Ми повернемось дуже швидко до нормалізації, до стабільного водопостачання, водовідведення – треба тільки мир.