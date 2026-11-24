Часть города становится закрытой зоной

По словам Яковенко, на Краматорское водоснабжение одновременно влияют повреждения инфраструктуры, перебои с электроэнергией и постоянная угроза для ремонтных бригад. Ситуация начала ухудшаться в мае, а в августе и начале сентября стала критической. Особенно резко она изменилась за последние три-четыре недели.

В настоящее время жители города получают около 3 тысяч кубометров воды в сутки. Вода подается каждый день, однако она доступна не во всех районах.

"Среди факторов, наиболее влияющих на критическую ситуацию с водой и безопасность, и повреждение инфраструктуры, и отсутствие электроэнергии, и ситуация с безопасностью, когда действительно охотятся на людей, на специалистов и на технику", - пояснил директор водоканала.

В некоторые районы воду подвозят, в других обустроены колонки. В то же время есть территории, куда коммунальщики уже не могут добраться из-за опасности. Ранее бригады ожидали улучшения ситуации, однако теперь отдельные районы фактически стали закрытыми зонами.

Чем угрожает полное отсутствие воды

Худшим сценарием для Краматорска Яковенко назвал ситуацию, которая сложилась в соседних Константиновке и Дружковке, где отсутствует централизованное водоснабжение и нет альтернативного водоснабжения.

В таком случае людям приходится искать другие источники воды. В частности, использовать подземные воды, частные колодцы и дождевую воду для технических нужд.

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По оценке директора водоканала, альтернативные источники в Краматорске могут обеспечить всего 10-15% жителей. Кроме того, скважины и ручные колонки доступны не во всех районах города.

В то же время Яковенко подчеркнул, что у предприятия есть специалисты, оборудование и ресурсы для восстановления стабильного водоснабжения. По его словам, вернуться к нормальной работе можно довольно быстро, но ключевым фактором является ситуация с безопасностью и прекращение боевых действий.