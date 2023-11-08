Крала кошти при закупівлі електроенергії. Викрито директора комунального підприємства

"За даними слідства, між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна", - пише пресслужба.

Аби заволодіти бюджетними коштами директорка житлово-комунального підприємства штучно завищувала вартість електроенергії. Внаслідок цього було завдано майже 1 млн гривень збитків територіальній громаді міста.

"Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - додає обласна прокуратура.

Фото: Крала кошти на закупівлі електроенергії. Викрито директора комунального підприємства (t.me/dnipr_gp_gov_ua)