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Крала кошти при закупівлі електроенергії. Викрито директора комунального підприємства

Фото: Крала кошти на закупівлі електроенергії. Викрито директора комунального підприємства (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Директорці житлово-комунального підприємства Першотравенської міської ради повідомлено про підозру у розкраданні майже 1 млн гривень під час закупівлі електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За даними слідства, між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна", - пише пресслужба. 

Аби заволодіти бюджетними коштами директорка житлово-комунального підприємства штучно завищувала вартість електроенергії. Внаслідок цього було завдано майже 1 млн гривень збитків територіальній громаді міста.

"Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади", - додає обласна прокуратура. 

 

Фото: Крала кошти на закупівлі електроенергії. Викрито директора комунального підприємства (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було повідомлено про підозру чинному депутату Одеської обласної ради у зловживанні службовим становищем та службового підроблення, що завдало бюджету 6 мільйонів гривень збитків.

Тим часом у Львівській області було викрито масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на потреби переселенців.

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Дніпропетровська область