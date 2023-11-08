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Воровала средства при закупке электроэнергии. Разоблачен директор коммунального предприятия

Фото: воровала средства при закупке электроэнергии. Разоблачен директор коммунального предприятия (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Директору жилищно-коммунального предприятия Першотравенского городского совета сообщено о подозрении в хищении почти 1 млн гривен при закупке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"По данным следствия, между городским жилищно-коммунальным предприятием и обществом был заключен договор о поставках электрической энергии. В договоре четко указывались плановый объем поставок и цена", - пишет пресс-служба. 

Чтобы завладеть бюджетными средствами директор жилищно-коммунального предприятия искусственно завышала стоимость электроэнергии. В результате было нанесено почти 1 млн гривен убытков территориальной общине города.

"Сейчас по согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности", - добавляет областная прокуратура.

 

Фото: воровала средства при закупке электроэнергии. Разоблачен директор коммунального предприятия (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было сообщено о подозрении действующему депутату Одесского областного совета в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что нанесло бюджету 6 миллионов гривен убытков.

Тем временем во Львовской области была разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств, которые были выделены на нужды переселенцев.

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Днепропетровская область