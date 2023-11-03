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Депутат Одеської облради отримав підозру у розкраданні 6 млн гривень

Одеса, П'ятниця 03 листопада 2023 19:39
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Депутат Одеської облради отримав підозру у розкраданні 6 млн гривень Фото: депутату Одеської облради повідомили про підозру (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Депутату Одеської облради повідомили про підозру через розкрадання 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП.

Сьогодні, 3 листопада, за дорученням керівника САП та за участі детективів НАБУ, прокурор повідомив чинному депутату Одеської обласної ради про підозру в організації зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення, що завдало бюджету 6 мільйонів гривень збитків.

Деталі розслідування

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2020 році депутат Одеської обласної ради організував укладення селищним головою однієї з територіальних громад Одеської області низки договорів на виконання робіт з облаштування вуличного освітлення в обхід тендерних процедур та поза конкурентним полем з підконтрольним йому товариством.

Зважаючи на те, що предмет закупівлі було штучно розділено на частини, а вартість робіт за кожну частину окремо не перевищувала 1,5 млн гривень, договори були укладені без застосування електронної системи закупівель. Крім того, це дало можливість підряднику включити до договірної ціни світильників вуличного освітлення за цінами, умисно завищеними у понад 6 разів.

Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких було включено неправдиві відомості щодо понесених витрат.

Як наслідок, на рахунок його підприємства було безпідставно перераховано 6 мільйонів гривень.

В разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів на відновленні тротуару.

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