У Кракові чоловік напав на українців: з’явилася реакція поліції і Генконсульства

Як повідомили польські ЗМІ з посиланням на правоохоронців, інцидент стався на вулиці Полонійній, неподалік одного з популярних магазинів.

На оприлюдненому в мережі відео видно, як чоловік у синій футболці чіпляється до двох людей українського походження. Коли він помічає, що його знімають на камеру, починає кричати, лаятися та кидається навздогін за одним із громадян України. На кадрах також видно, як чоловік ударив жінку.

Після нападу українці одразу звернулися до місцевої поліції. Правоохоронці заявили ЗМІ, що поки не визначили правову кваліфікацію цього діяння.

Спочатку вони планують детально проаналізувати всі наявні матеріали та обставини події. Лише після цього буде вирішено, чи розглядатиметься справа як напад, чи як підбурювання до ненависті.

Що кажуть у Генконсульстві України

У відомстві заявили про занепокоєння у зв'язку з новим нападом на громадян України в Кракові.

Окрім того, там засудили будь-які прояви агресії, ксенофобії, дискримінації та приниження людської гідності за національною ознакою.

"Подібна поведінка та риторика є неприпустимими й потребують належного реагування. Консульство перебуває в контакті з компетентними польськими органами. Розраховуємо на всебічне з'ясування обставин інциденту та надання належної правової оцінки діям причетних осіб", - йдеться в заяві.

На тлі останніх подій Генконсульство закликало українців не ігнорувати випадки погроз, агресії, ксенофобії чи дискримінації. Про них обов'язково потрібно повідомляти польські правоохоронні органи та дипломатичні установи України.

"Водночас наголошуємо, що окремі випадки агресивної поведінки не можуть бути підставою для узагальнень щодо всього польського суспільства. Високо цінуємо солідарність і підтримку, яку Польща та польський народ продовжують надавати Україні й українцям", - заявили в українському відомстві.