Ставлення до українців у Польщі змінюється: що показало нове дослідження

Відкритий польськомовний інформаційний простір у липні демонстрував менше радикальної антиукраїнської риторики, ніж місяцем раніше. Водночас це не означає, що ризики для українців зникли.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дослідження аналітичного центру Gremi Personal.

Головне: У липні в польському інформаційному просторі зменшилася частка найбільш радикальної антиукраїнської риторики .

. Польські користувачі, громадські організації та представники влади дедалі частіше публічно засуджували ксенофобію та напади на українців.

та напади на українців. Водночас негативні дискусії щодо міграції , соціальних виплат, історичної пам'яті та присутності українців у Польщі залишаються поширеними.

, соціальних виплат, історичної пам'яті та присутності українців у Польщі За перше півріччя 2026 року українці подали до поліції Польщі 180 повідомлень про ймовірні злочини на ґрунті ненависті - це більш ніж на 30% більше, ніж за аналогічний період торік.

Аналітики наголошують: пом'якшення риторики в інформаційному просторі поки що не означає зниження реальних ризиків для українців у Польщі.

Що змінилося

За даними дослідження, у липні в польському сегменті Facebook, X, TikTok, YouTube та Instagram зменшилася частка найбільш радикального контенту щодо українців.

Йдеться про прямі етнічні образи, дегуманізуючу лексику, колективні звинувачення українців, заклики до обмеження їхніх прав та виправдання насильства.

Натомість помітно зросла кількість дописів, у яких польські користувачі, представники громадських організацій та влади відкрито засуджували ксенофобію й напади на українців.

Чому це не означає, що загроза зникла

Попри зміни в інформаційному просторі, реальна ситуація залишається складною.

За даними Головного управління поліції Польщі, за перше півріччя 2026 року українці подали 180 повідомлень про ймовірні злочини на ґрунті ненависті. Це більш ніж на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики наголошують, що йдеться саме про зареєстровані повідомлення, а не підтверджені судом злочини, однак така статистика свідчить: зниження агресивної риторики в соцмережах поки не призвело до зменшення ризиків для українців.