ua en ru
Чт, 06 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал, посольство відреагувало

15:46 06.08.2026 Чт
2 хв
Подібна наруга над пам'ятниками відбувається не вперше
aimg Олена Бджола
У Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал, посольство відреагувало Фото: пошкоджене вандалами місце пам'яті українських воїнів в урочищі Білосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce) 
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Акт вандалізму щодо українського місця пам’яті відбувся в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Посольство України в Республіці Польща у Facebook.

Посольство України жорстко відреагувало

Українські дипломати висловили глибоке обурення цим ганебним інцидентом у Польщі.

Так, невідомі особи знову здійснили наругу над пам’ятним місцем, де вшановують загиблих українських воїнів:

  • пошкодили його,
  • порушили належний стан об’єкта,.

"Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними", - заявили у посольстві.

Дипломати зазначили, що попри все місця поховань і пам’ятні знаки відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей мають:

  • залишатися поза політичними суперечками,
  • повинні бути об’єктами поваги.

Фото: пошкоджене вандалами місце пам'яті українських воїнів в урочищі Білосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)

"Особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема повідомлень про акти агресії та напади на громадян України", - уточнили вони.

Дипломати закликали владу Польщі

Посольство України закликає компетентні органи Республіки Польща невідкладно:

  • провести необхідні процесуальні дії,
  • встановити всі обставини інциденту,
  • притягнути винних осіб до відповідальності,
  • забезпечити відновлення пошкодженого місця пам’яті.

Раніше РБК-Україна писало, що у польському Кожухові невідомі напали на трьох українців, які ввечері відпочивали біля своєї машини. Консульство України вже відреагувало на цей інцидент.

Також 1 серпня польська поліція затримала 76-річного чоловіка. Його підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України у місті Гдиня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Польща Вандали
Новини
Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі
Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі
Аналітика
Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear