У Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал, посольство відреагувало

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Посольство України в Республіці Польща у Facebook.

"Особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема повідомлень про акти агресії та напади на громадян України", - уточнили вони.

Дипломати зазначили, що попри все місця поховань і пам’ятні знаки відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей мають:

"Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними ", - заявили у посольстві.

Так, невідомі особи знову здійснили наругу над пам’ятним місцем, де вшановують загиблих українських воїнів:

Раніше РБК-Україна писало, що у польському Кожухові невідомі напали на трьох українців, які ввечері відпочивали біля своєї машини. Консульство України вже відреагувало на цей інцидент.

Також 1 серпня польська поліція затримала 76-річного чоловіка. Його підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України у місті Гдиня.