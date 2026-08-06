У Польщі вандали пошкодили український військовий меморіал, посольство відреагувало
Акт вандалізму щодо українського місця пам’яті відбувся в урочищі Білосток поблизу села Ліски Люблінського воєводства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Посольство України в Республіці Польща у Facebook.
Посольство України жорстко відреагувало
Українські дипломати висловили глибоке обурення цим ганебним інцидентом у Польщі.
Так, невідомі особи знову здійснили наругу над пам’ятним місцем, де вшановують загиблих українських воїнів:
- пошкодили його,
- порушили належний стан об’єкта,.
"Будь-які прояви руйнування, плюндрування чи навмисного пошкодження місць пам’яті є неприйнятними", - заявили у посольстві.
Дипломати зазначили, що попри все місця поховань і пам’ятні знаки відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей мають:
- залишатися поза політичними суперечками,
- повинні бути об’єктами поваги.
Фото: пошкоджене вандалами місце пам'яті українських воїнів в урочищі Білосток (facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce)
"Особливе занепокоєння викликає те, що цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості проявів ворожості щодо українців у Польщі, зокрема повідомлень про акти агресії та напади на громадян України", - уточнили вони.
Дипломати закликали владу Польщі
Посольство України закликає компетентні органи Республіки Польща невідкладно:
- провести необхідні процесуальні дії,
- встановити всі обставини інциденту,
- притягнути винних осіб до відповідальності,
- забезпечити відновлення пошкодженого місця пам’яті.
Раніше РБК-Україна писало, що у польському Кожухові невідомі напали на трьох українців, які ввечері відпочивали біля своєї машини. Консульство України вже відреагувало на цей інцидент.
Також 1 серпня польська поліція затримала 76-річного чоловіка. Його підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України у місті Гдиня.