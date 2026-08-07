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В Кракове мужчина напал на украинцев: появилась реакция полиции и Генконсульства

14:51 07.08.2026 Пт
3 мин
Нападающий ударил украинскую женщину
aimg Юлия Капитонова
Фото: Неизвестный активно использовал нецензурные и оскорбительные выражения (скриншот видео)

5 августа в Кракове неизвестный угрожал двум гражданам Украины, обижал их, а также ударил рукой женщину. Польская полиция уже приступила к расследованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wirtualna Polska и заявление Генерального консульства Украины в Кракове.

Как сообщили польские СМИ со ссылкой на правоохранителей, инцидент произошел на улице Полонийной, недалеко от одного из популярных магазинов.

На обнародованном в сети видео видно, как мужчина в синей футболке пристает к двум людям украинского происхождения. Когда он замечает, что его снимают на камеру, он начинает кричать, ругаться и бросается вдогонку за одним из граждан Украины. На кадрах также видно, как мужчина ударил женщину.

После нападения украинцы сразу обратились в местную полицию. Правоохранители заявили СМИ, что пока не определили правовую квалификацию этого деяния.

Сначала они планируют подробно проанализировать все имеющиеся материалы и обстоятельства произошедшего. Только после этого будет решено, будет ли рассматриваться дело как нападение или как подстрекательство к ненависти.

Что говорят в Генконсульстве Украины

В ведомстве заявили о беспокойстве в связи с новым нападением на граждан Украины в Кракове.

Кроме того, там осудили какие-либо проявления агрессии, ксенофобии, дискриминации и унижения человеческого достоинства по национальному признаку.

"Подобное поведение и риторика недопустимы и нуждаются в надлежащем реагировании. Консульство находится в контакте с компетентными польскими органами. Рассчитываем на всестороннее выяснение обстоятельств инцидента и предоставление надлежащей правовой оценки действиям причастных лиц", - сказано в заявлении.

На фоне последних событий Генконсульство призвало украинцев не игнорировать случаи угроз, агрессии, ксенофобии или дискриминации. О них обязательно следует сообщать польским правоохранительным органам и дипломатическим учреждениям Украины.

"В то же время подчеркиваем, что частные случаи агрессивного поведения не могут быть основанием для обобщений о всем польском обществе. Высоко ценим солидарность и поддержку, которую Польша и польский народ продолжают оказывать Украине и украинцам", - заявили в украинском ведомстве.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Польше вандалы повредили украинский военный мемориал.

Также недавно стало известно, что в польском Кожухове неизвестные напали на троих граждан Украины.

Кроме того, мы писали, что отношение к украинцам в Польше действительно меняется. Узнайте результаты нового исследования.

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