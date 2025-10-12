Крах російського "АвтоВАЗу": завод тоне в новому скандалі з дилерами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої служби безпеки .

За даними розвідки, "АвтоВАЗ" - найбільший російський автовиробник - опинився в епіцентрі нової хвилі критики.

Підприємство переживає затяжну кризу, попри мільярдні державні дотації, а ситуація з кожним місяцем лише погіршується.

Влітку завод публічно визнав серйозність проблем. На підприємстві почалися масові звільнення, а зарплати знизили зі 120 до 45 тисяч рублів.

Персонал змусили письмово відмовитися від премій і надбавок, щоб скоротити витрати. Частина заводів перейшла на чотириденний робочий тиждень, а обсяг виробництва зменшили через різке падіння попиту.

Провал E-Largus

Модель E-Largus виявилася повним провалом - її продажі надзвичайно низькі, а склади дилерів переповнені нереалізованими автомобілями.

Не краща ситуація з другим поколінням Lada Vesta - численні збої в рульовому механізмі вже призвели до травмувань водіїв, а Національний автомобільний союз вимагає масштабної перевірки діяльності заводу.

Попри відсутність конкуренції та монопольне становище на внутрішньому ринку, продажі не зростають. Аналітики говорять про глибокі структурні проблеми компанії, які ігноруються роками.

Зовнішні чинники погіршують ситуацію

Крім внутрішніх проблем, на ситуацію впливає й зовнішній чинник - засилля китайських автомобілів. За останні два роки російський авторинок фактично заполонили китайські бренди, які пропонують технічно сучасніші та надійніші моделі.

Їхня частка на ринку перевищує половину всіх нових продажів, а дилери дедалі частіше відмовляються співпрацювати з російськими виробниками, обираючи вигідніші контракти з китайськими партнерами. Це призводить до стагнації автомобільного ринку РФ.

Що вирішив "АвтоВАЗ"

На тлі економічного занепаду "АвтоВАЗ" запустив чергову "ініціативу", що вже викликала обурення серед партнерів-дилерів. Завод зобов’язує усіх офіційних дилерів укласти договір на встановлення системи відеоспостереження з підрядником, якого обрав автовиробник.

Кожному дилеру потрібно встановити в середньому 12 камер відеоспостереження. Обслуговування однієї камери коштує 45 тисяч рублів на рік. У масштабах усієї мережі - це приблизно півмільярда рублів щорічно.

Найбільше невдоволення викликає вимога надати "АвтоВАЗу" цілодобовий доступ до камер, встановлених у салонах офіційних дилерів, які є незалежними компаніями.

Партнери вважають це грубим втручанням у комерційну автономію та порушенням принципів ринку.

Офіційно завод пояснює, що це потрібно для аналізу клієнтопотоку та рівня задоволеності. Проте дилери заявляють, що фактично йдеться про цифрове стеження.

Аналітики попереджають, що така політика лише поглибить конфлікт між виробником і дилерами, а також ще більше підірве довіру до бренду на ринку, який без іноземних партнерів не здатен створити сучасну продукцію самостійно та повністю залежить від державного фінансування.