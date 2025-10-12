ua en ru
Крах российского "АвтоВАЗа": завод тонет в новом скандале с дилерами

Россия, Воскресенье 12 октября 2025 12:33
Крах российского "АвтоВАЗа": завод тонет в новом скандале с дилерами Фото: "АвтоВАЗ" на грани коллапса (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский автогигант "АвтоВАЗ" переживает серьезный экономический кризис. Падение продаж, массовые увольнения и недовольство дилеров угрожают стабильности завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней службы безопасности.

По данным разведки, "АвтоВАЗ" - крупнейший российский автопроизводитель - оказался в эпицентре новой волны критики.

Предприятие переживает затяжной кризис, несмотря на миллиардные государственные дотации, а ситуация с каждым месяцем только ухудшается.

Летом завод публично признал серьезность проблем. На предприятии начались массовые увольнения, а зарплаты снизили со 120 до 45 тысяч рублей.

Персонал заставили письменно отказаться от премий и надбавок, чтобы сократить расходы. Часть заводов перешла на четырехдневную рабочую неделю, а объем производства уменьшили из-за резкого падения спроса.

Провал E-Largus

Модель E-Largus оказалась полным провалом - ее продажи чрезвычайно низкие, а склады дилеров переполнены нереализованными автомобилями.

Не лучше ситуация со вторым поколением Lada Vesta - многочисленные сбои в рулевом механизме уже привели к травмированию водителей, а Национальный автомобильный союз требует масштабной проверки деятельности завода.

Несмотря на отсутствие конкуренции и монопольное положение на внутреннем рынке, продажи не растут. Аналитики говорят о глубоких структурных проблемах компании, которые игнорируются годами.

Внешние факторы ухудшают ситуацию

Кроме внутренних проблем, на ситуацию влияет и внешний фактор - засилье китайских автомобилей. За последние два года российский авторынок фактически заполонили китайские бренды, которые предлагают технически более современные и надежные модели.

Их доля на рынке превышает половину всех новых продаж, а дилеры все чаще отказываются сотрудничать с российскими производителями, выбирая более выгодные контракты с китайскими партнерами. Это приводит к стагнации автомобильного рынка РФ.

Что решил "АвтоВАЗ"

На фоне экономического упадка "АвтоВАЗ" запустил очередную "инициативу", которая уже вызвала возмущение среди партнеров-дилеров. Завод обязывает всех официальных дилеров заключить договор на установку системы видеонаблюдения с подрядчиком, которого выбрал автопроизводитель.

Каждому дилеру нужно установить в среднем 12 камер видеонаблюдения. Обслуживание одной камеры стоит 45 тысяч рублей в год. В масштабах всей сети - это примерно полмиллиарда рублей ежегодно.

Наибольшее недовольство вызывает требование предоставить "АвтоВАЗу" круглосуточный доступ к камерам, установленным в салонах официальных дилеров, которые являются независимыми компаниями.

Партнеры считают это грубым вмешательством в коммерческую автономию и нарушением принципов рынка.

Официально завод объясняет, что это нужно для анализа клиентопотока и уровня удовлетворенности. Однако дилеры заявляют, что фактически речь идет о цифровой слежке.

Аналитики предупреждают, что такая политика только углубит конфликт между производителем и дилерами, а также еще больше подорвет доверие к бренду на рынке, который без иностранных партнеров не способен создать современную продукцию самостоятельно и полностью зависит от государственного финансирования.

Заметим, мы уже писали, что война против Украины и санкции бьют по российской экономике - заводы переходят на четырехдневку, а тысячи работников увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Стоит отметить и то, что российская экономика во втором квартале 2025 года столкнулась со стагнацией - фактическим приостановлением роста. Если дела и дальше будут развиваться в таком духе, экономику РФ ждет рецессия - более сложное явление, которое свидетельствует о спаде показателей.

