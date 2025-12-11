Крах імперії "Лукойла"? США готують безготівкову схему з відбору активів РФ, - Reuters

США готують безготівкову схему відбору активів РФ у рамках угоди щодо "Лукойл", що загрожує імперії компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Так, російська нафтова компанія "Лукойл" схиляється до пропозиції американського інвестбанку Xtellus Partners, який запропонував найнестандартнішу схему викупу її закордонних активів - без грошових розрахунків.
Рішення передбачає обмін цінних паперів "Лукойлу", що перебувають у руках американських інвесторів, на контроль над його глобальними активами, включно з нафтопереробними заводами, газовими проектами та мережею заправних станцій, загальною вартістю 22 млрд доларів.
В результаті угоди "Лукойл" фактично поверне собі власні цінні папери, не отримуючи живих коштів - що потенційно робить угоду більш прийнятною в очах американського регулятора.
Нагадаємо, що після введення санкцій Мінфін США зобов’язав "Лукойл" до 17 січня 2025 року продати всі свої закордонні активи, портфель яких оцінюється приблизно у 22 мільярди доларів. До нього входять:
Наразі переговори тривають, і, за даними Reuters, Xtellus залишається найближчим до перемоги в боротьбі за один із найбільших санкційних активів російської економіки. При цьому конкурентами Xtellus у торгах були, зокрема, Carlyle та Chevron.
Процес ускладнюється необхідністю погодження з Казначейством США та можливим схваленням російської влади, а також ризиком судових позовів у разі зриву угоди.
Так, будь-яка угода з "Лукойл" потребує офіційного дозволу Мінфіну США.
При цьому Вашингтон виставив жорсткі вимоги:
Саме тому безготівковий обмін, який не дає "Лукойлу" жодної "живої" вигоди, розглядається як найприйнятніший сценарій.
Однак схема Xtellus має й серйозний ризик: обмін акціями може потребувати персонального дозволу Володимира Путіна, адже після 2022 року торгівля російськими цінними паперами за кордоном була фактично заборонена.
Якщо угоду не буде укладено до січня:
Ця схема є частиною тиску на Москву з метою примусу до мирних переговорів щодо України та демонструє, як західні фінансові інструменти можуть бути використані для обмеження ресурсів російського бізнесу на міжнародній арені.
Нагадаємо, США запровадили санкції проти двох російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
При цьому США продовжили термін дії ліцензії, яка дозволяє здійснювати операції та укладати угоди з продажу закордонних активів російської компанії "Лукойл". Раніше ліцензія діяла до 13 грудня, тепер її чинність продовжена до 17 січня 2026 року.