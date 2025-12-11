RU

Война в Украине

Крах империи "Лукойла"? США готовят безналичную схему по отбору активов РФ, - Reuters

Иллюстративное фото: компания "Лукойл" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США готовят безналичную схему отбора активов РФ в рамках сделки по "Лукойлу", что угрожает империи компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Так, российская нефтяная компания "Лукойл" склоняется к предложению американского инвестбанка Xtellus Partners, который предложил самую нестандартную схему выкупа ее зарубежных активов - без денежных расчетов.

Решение предусматривает обмен ценных бумаг "Лукойла", находящихся в руках американских инвесторов, на контроль над его глобальными активами, включая нефтеперерабатывающие заводы, газовые проекты и сеть заправочных станций, общей стоимостью 22 млрд долларов.

В результате сделки "Лукойл" фактически вернет себе собственные ценные бумаги, не получая живых средств - что потенциально делает сделку более приемлемой в глазах американского регулятора.

Напомним, что после введения санкций Минфин США обязал "Лукойл" до 17 января 2025 года продать все свои зарубежные активы, портфель которых оценивается примерно в 22 миллиарда долларов. В него входят:

  • нефтегазовые месторождения;
  • нефтеперерабатывающие мощности;
  • сеть из более 2000 АЗС в мире.

Сейчас переговоры продолжаются, и, по данным Reuters, Xtellus остается ближайшим к победе в борьбе за один из крупнейших санкционных активов российской экономики. При этом конкурентами Xtellus в торгах были, в частности, Carlyle и Chevron.

Преграды со стороны США и России

Процесс осложняется необходимостью согласования с Казначейством США и возможным одобрением российских властей, а также риском судебных исков в случае срыва сделки.

Так, любая сделка с "Лукойлом" требует официального разрешения Минфина США.

При этом Вашингтон выставил жесткие требования:

  • сделка должна соответствовать интересам нацбезопасности США;
  • она должна разорвать связи "Лукойла" с зарубежными активами;
  • компания не может получить финансовую выгоду;
  • доступ к средствам будет оставаться заблокированным до полного снятия санкций.

Именно поэтому безналичный обмен, который не дает "Лукойлу" никакой "живой" выгоды, рассматривается как наиболее приемлемый сценарий.

Однако схема Xtellus имеет и серьезный риск: обмен акциями может потребовать персонального разрешения Владимира Путина, ведь после 2022 года торговля российскими ценными бумагами за рубежом была фактически запрещена.

Если сделка не будет заключена до января:

  • иностранные активы компании могут оказаться в юридическом подвешенном состоянии;
  • их могут конфисковать местные регуляторы;
  • "Лукойл" сможет обжаловать решение только после возможного снятия санкций.

Эта схема является частью давления на Москву с целью принуждения к мирным переговорам по Украине и демонстрирует, как западные финансовые инструменты могут быть использованы для ограничения ресурсов российского бизнеса на международной арене.

 

Напомним, США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько стран ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

При этом США продлили срок действия лицензии, которая позволяет осуществлять операции и заключать сделки по продаже зарубежных активов российской компании "Лукойл". Ранее лицензия действовала до 13 декабря, теперь ее действие продлено до 17 января 2026 года.

