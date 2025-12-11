Крах империи "Лукойла"? США готовят безналичную схему по отбору активов РФ, - Reuters

Так, российская нефтяная компания "Лукойл" склоняется к предложению американского инвестбанка Xtellus Partners, который предложил самую нестандартную схему выкупа ее зарубежных активов - без денежных расчетов.

Решение предусматривает обмен ценных бумаг "Лукойла", находящихся в руках американских инвесторов, на контроль над его глобальными активами, включая нефтеперерабатывающие заводы, газовые проекты и сеть заправочных станций, общей стоимостью 22 млрд долларов.

В результате сделки "Лукойл" фактически вернет себе собственные ценные бумаги, не получая живых средств - что потенциально делает сделку более приемлемой в глазах американского регулятора.

Напомним, что после введения санкций Минфин США обязал "Лукойл" до 17 января 2025 года продать все свои зарубежные активы, портфель которых оценивается примерно в 22 миллиарда долларов. В него входят:

нефтегазовые месторождения;

нефтеперерабатывающие мощности;

сеть из более 2000 АЗС в мире.

Сейчас переговоры продолжаются, и, по данным Reuters, Xtellus остается ближайшим к победе в борьбе за один из крупнейших санкционных активов российской экономики. При этом конкурентами Xtellus в торгах были, в частности, Carlyle и Chevron.

Преграды со стороны США и России

Процесс осложняется необходимостью согласования с Казначейством США и возможным одобрением российских властей, а также риском судебных исков в случае срыва сделки.

Так, любая сделка с "Лукойлом" требует официального разрешения Минфина США.

При этом Вашингтон выставил жесткие требования:

сделка должна соответствовать интересам нацбезопасности США;

она должна разорвать связи "Лукойла" с зарубежными активами;

компания не может получить финансовую выгоду;

доступ к средствам будет оставаться заблокированным до полного снятия санкций.

Именно поэтому безналичный обмен, который не дает "Лукойлу" никакой "живой" выгоды, рассматривается как наиболее приемлемый сценарий.

Однако схема Xtellus имеет и серьезный риск: обмен акциями может потребовать персонального разрешения Владимира Путина, ведь после 2022 года торговля российскими ценными бумагами за рубежом была фактически запрещена.

Если сделка не будет заключена до января:

иностранные активы компании могут оказаться в юридическом подвешенном состоянии;

их могут конфисковать местные регуляторы;

"Лукойл" сможет обжаловать решение только после возможного снятия санкций.

Эта схема является частью давления на Москву с целью принуждения к мирным переговорам по Украине и демонстрирует, как западные финансовые инструменты могут быть использованы для ограничения ресурсов российского бизнеса на международной арене.